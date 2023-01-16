المالية النيابية: تعديل سلم رواتب الموظفين ضروري لانصاف الشرائح المغبونة

2023/01/16 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفادت أوساط نيابية، الاثنين، بان البرلمان ينتظر تصويت الحكومة على تعديل جديد لسلَّم رواتب الموظفين، ثم إحالته إلى مجلس النواب، في مشروع قد يتجه لإنصاف الآلاف من الموظفين.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "حتى الآن لم تصل مثل هكذا مسودة إلى البرلمان بشأن سلَّم الرواتب، ولكننا ننظر إلى هذا الموضوع على أنه ضرورة".

وأضاف كوجر، أن "كل دول العالم تعيد النظر بسلَّم المرتبات بتغير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والدولة وبما يتلاءم مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد" .

وأشار الى ان "الدولة أوقفت عملية مراجعة وإعادة النظر في سلَّم الرواتب لسنوات طويلة وهناك الكثير من الشرائح المغبونة التي ينبغي أن يتم الالتفات إليها"، موضحاً أنّ "هناك تفاوتاً في المرتبات لنفس الصنف بين الوزارات على الرغم من تشابه ساعات الدوام والمستوى العلمي لذلك ينبغي النظر بعين المساواة للجميع".

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