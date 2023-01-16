العراق يحصل على عضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

2023/01/16 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة للعام 2023.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة للعام 2023".

وتابع، "وكذلك فاز العراق بمنصب نائب رئيس الجمعيَّة العموميَّة للوكالة للعام 2024".

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