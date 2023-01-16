نقل حمولة عسكرية للجيش الأمريكي إلى الفضاء.. شاهد إطلاق

2023/01/16 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، الأحد، حيث أن الصاروخ ينقل حمولة أمنية وطنية للجيش الأمريكي يتم دفعها إلى المدار.

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