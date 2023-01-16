النزاهة تضبط معاملات شراءٍ صوريَّةٍ في مطار النجف الأشرف الدوليِّ

2023/01/16 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط معاملات شراء صورية في مطار النجف الاشرف الدولي.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “فريق عمل مكتب تحقيق النجف، تمكَّن إثر قيامه بأعمال التحرّي والتدقيق من ضبط معاملات شراءٍ صوريَّةٍ في مطار النجف الدوليِّ“، لافتةً إلى “قيام لجنة المُشتريات في المطار […]

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