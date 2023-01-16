تفجير في منشأة طاقة خليجية بكردستان

2023/01/16 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة دانة غاز (ADX:DANA) الإماراتية، اليوم الإثنين، أنه تم إسقاط عبوة ناسفة وتفجيرها ضمن منطقة امتياز خورمور في إقليم كردستان العراق يوم الجمعة 13 يناير 2023، مشيرة إلى أنه لم يقع نتيجة لذلك أي إصابات أو أضرار.

وأشارت دانة غاز وفق بيان رسمي، اليوم الإثنين، إلى أن العمليات الإنتاجية تستمر على نحو طبيعي ودون أي انقطاع.

وقالت الشركة الإماراتية إنها تواصل التنسيق مع السلطات الأمنية المحلية لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

دانة غاز في كردستان

وفقًا لبيانات الشركة تعد دانة غاز أكبر مُنتج مستقل للغاز الطبيعي في العراق، بإجمالي إنتاج يتجاوز الـ 100 ألف برميل يوميًا.

وتمتلك دانة غاز حقوق امتياز لحقلين يحتويان على أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق

تُنفّذ الشركة خططًا طموحة لزيادة الإنتاج الحالي بنسبة 125٪ بحلول عام 2022، وتعمل منذ 10 أعوام في الإقليم عبر العمليات المستمرة والإنتاج المتواصل.

ليست الأولى

تعرض حقل خورمور لإنتاج الغاز الطبيعي في كردستان العراق إلى هجوم صاروخي، أكثر من مرة خلال العام الماضي 2022.

ووفقًا لبيانات رسمية فإن هجومًا صاروخيًا استهدف حقل الغاز، يعد الرابع، استهدف منشآت الشركة في أكتوبر 2022.

وأعلنت دانة غاز الإماراتية نهاية يونيو الماضي تعليق مشروع توسعة حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، بعد تعرضها لنحو 3 هجمات خلال أسبوع واحد، استهدفت الحقل والمناطق المحيطة به.

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