2023/01/16 | 11:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VYuokXNpvXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توافد الجماهير على "جذع النخلة" قبل ساعات من "نصف نهائي" خليجي25 بين العراق وقطر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توافد الجماهير على "جذع النخلة" قبل ساعات من "نصف نهائي" خليجي25 بين العراق وقطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).