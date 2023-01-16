2023/01/16 | 11:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jngRiRKHqSA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقعات الجماهير بمباراة اليوم بين العراق وقطر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توقعات الجماهير بمباراة اليوم بين العراق وقطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).