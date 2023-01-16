درجال يعزي عوائل ضحايا المشجعين بحادث الناصرية

2023/01/16 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عزى رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم رئيس اللجنة التنظيميّة لخليجي 25 عدنان درجال، اليوم الإثنين، بضحايا انقلاب حافلة المشجعين أثناء سفرهم من الناصريّة إلى البصرة .وذكر بيان للاتحاد العراقي تلقاه […]

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