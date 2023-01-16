2023/01/16 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع 8 اشخاص وإصابة أكثر من 16 آخرين بحادث سير مروع في منطقة تل اللحم على الطريق الدولي السريع جنوبي محافظة ذي قار.وقال المصدر: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع واصابة 24 بحادث انقلاب حافلة تنقل مشجعين للبصرة المركز الخبري الوطني.

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