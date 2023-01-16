وزير الداخلية يشدد على محاسبة المخالفين لقانون الإقامة

2023/01/16 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على محاسبة المخالفين لقانون الإقامة.

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