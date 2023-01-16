2023/01/16 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E_TOsD2CrA0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغضون 10 سنوات سنغرق في البرد مثل أوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغضون 10 سنوات سنغرق في البرد مثل أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).