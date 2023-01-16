الدول الأقل تكلفة للإنترنت عبر الهاتف المحمول

2023/01/16 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع مقارنة الأسعار البريطاني«cable.co.uk»عن قائمة الدول الأقل تكلفة في استخدام إنترنت الهاتف المحمول في العالم، وذلك عبر تحليل 5292 باقة بيانات جوال عبر 233 دولة.وجاءت إسرائيل في المركز الأول من حيث أرخص باقات الانترنت المحمول قيمة في العالم، … Readmore

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