سوبر إسبانيا للمرة 14.. برشلونة يهزم ريال مدريد بثلاثية للمرة 57

2023/01/16 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج برشلونة بطلاً للكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 الأحد على استاد الملك فهد في الرياض.واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكتالوني منذ ان تولى الاشراف عليه نجمه السابق تشافي،كما انه الأول … Readmore

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