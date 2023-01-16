2023/01/16 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الجنسية العامة التابعة

لوزارة الداخلية في إقليم كردستان، يوم

الاثنين، أن عدد السكان تجاوز الستة

ملايين نسمة خلال العام الحالي، فيما

يبلغ عدد المقيمين الأجانب نحو ربع

مليون شخص.

وقال المتح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد سكان إقليم كردستان العراق تجاوز الستة ملايين نسمة اضافة لربع مليون مقيم أجنبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد سكان إقليم كردستان العراق تجاوز الستة ملايين نسمة اضافة لربع مليون مقيم أجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).