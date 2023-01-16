ثلاثة نواب يقتربون من اعلان انشقاقهم عن السيادة

2023/01/16 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة، الاثنين، عن قرب

انشقاق ثلاثة نواب من محافظة ديالى عن

تحالف السيادة.

وقالت المصادر في تصريح صحفي إن "انسحاب

رئيس كتلة السيادة في ديالى النائب رعد

الدهلكي اماط اللثام عن حجم الخلافات

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