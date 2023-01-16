2023/01/16 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش العراقي يواجه خطرا من نوع آخر..ما هو؟ | تقرير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش العراقي يواجه خطرا من نوع آخر..



ما هو؟ | تقرير قناة التغيير الفضائية.

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