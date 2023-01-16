صور.. طلبة يصرون على دراستهم في مدرسة أغرقتها مياه الأمطار

2023/01/16 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

يستمر طلاب مدرسة متوسطة في محافظة ديالى، بالحضور الى الدوام بالرغم من غرق المدرسة ودخول المياه الى صفوفهم.

وبينت صور حصلت (بغداد اليوم) عليها، اليوم الاثنين، "مشاركة طلبة في مدرسة الرافدين للبنين بقضاء الخالص بديالى في الدرس على الرغم من غرق الصف بمياه الامطار وصعوبة التنقل داخله".

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