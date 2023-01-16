تنفيذ عملية دهم وتفتيش وتدقيق في الطارمية شمالي بغداد

2023/01/16 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفذت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، الاثنين، عملية دهم وتفتيش وتدقيق في قضاء الطارمية بحثاً عن مطلوبين للقضاء و عناصر إرهابية تنتمي لعصابات داعش .

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوة نفذت العملية في منطقتين ضمن قاطع مسؤولية اللواء في القضاء، لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابية، و تعزيز الأمن وسد الثغرات الأمنية لمنع حدوث أي خرق أمني".

وتابع: "كما تنتشر قوات اللواء في السيطرات ونقاط التفتيش الثابتة و المتحركة في قصبات و أرياف المنطقة للحفاظ على المكتسبات الأمنية و استقرار مناطق حزام بغداد".

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