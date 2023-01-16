مجلس النواب يعقد جلسته يوم غد الثلاثاء

2023/01/16 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد جلسة البرلمان المُقبلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "موعد جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون يوم غد الثلاثاء في الساعة الـ 11 صباحا".

واضافت أنه "سيتم اعمام جدول أعمال الجلسة في وقت لاحق".

تحرير: أ.ق

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