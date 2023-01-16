2023/01/16 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خالد زادران المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، إن النائب الأفغانية السابقة مرسال نبي زاده وحارسها قُتلا داخل منزلها في كابول في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال نائب أفغانية سابقة بالرصاص مع حارسها داخل منزلها في كابول وإصابة شقيقها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال نائب أفغانية سابقة بالرصاص مع حارسها داخل منزلها في كابول وإصابة شقيقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).