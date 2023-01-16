فعالية المسيرات واستخدامات الصواريخ.. دروس عسكرية فريدة من حرب أوكرانيا

2023/01/16 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكنت الحرب في أوكرانيا، الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من دراسة أداء وفعالية أسلحتها وأنظمتها التي قدمتها إلى كييف، حيث كانت المعارك التي تدور رحاها بين الروس والأوكران، بمثابة "مختبر تجريب" لقدراتها العسكرية، بحسب شبكة "سي إن إن".

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