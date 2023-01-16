الكمارك تضبط 5 شاحنات مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد

2023/01/16 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط 5 شاحنات مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية عند مداخل العاصمة بغداد.

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