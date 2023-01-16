ضبط 13 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك المنطقة الشمالية

2023/01/16 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط 13 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد.

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