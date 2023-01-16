2023/01/16 | 12:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mdmo1yArwvs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارزاني في أهم البيانات.. والوطني يعرقل لحكومة الإقليم الإصلاحات | اخبار المنتصف 2023/1/16) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بارزاني في أهم البيانات.. والوطني يعرقل لحكومة الإقليم الإصلاحات | اخبار المنتصف 2023/1/16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).