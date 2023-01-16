نصيف تدعو الى تطهير هيئة الاستثمار الوطنية من “الباب الى المحراب” 

2023/01/16 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب عالية نصيف، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الى تطهير هيئة الاستثمار من العناصر الفاسدة التي تمارس دوراً تخريبياً واضحاً تسعى من خلاله الى إفشال الحكومة. وقالت نصيف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “هيئة الاستثمار الوطنية باتت بحاجة الى تطهير من الباب الى المحراب، خصوصاً في ظل وجود أشخاص متنفذين لديهم علاقات مع […]

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