2023/01/16 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، العراق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئاسة الجمهورية، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، غادر العراق برفقة وزير الخارجية فؤاد حسين، متوجهين إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".

وأضاف أن "رشيد سيشارك في عدد من الندوات والجلسات الحوارية في المؤتمر، لمناقشة مواضيع عدة تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة والشراكات الإقليمية والدولية لدعم قطاعات الطاقة والزراعة والمياه ومواجهة التغير المناخي ومكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية وحماية المجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتوجه الى سويسرا لتمثيل العراق بمؤتمر دافوس) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتوجه الى سويسرا لتمثيل العراق بمؤتمر دافوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).