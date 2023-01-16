2023/01/16 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوعز بإطلاق مبادرة تجهيز المدارس بـ200 ألف رحلة مدرسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوعز بإطلاق مبادرة تجهيز المدارس بـ200 ألف رحلة مدرسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوعز بإطلاق مبادرة تجهيز المدارس بـ200 ألف رحلة مدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).