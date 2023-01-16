من الباب للمحراب.. نصيف تدعو الى تطهير هيئة الاستثمار الوطنية

2023/01/16 | 12:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك جهات معروفة لديها استثمارات في هيئة بغداد تحاول احتكار كل الاستثمارات لنفسها .خ

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