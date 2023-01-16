وزير الداخلية يزور مديرية شؤون الإقامة .. ويؤكِد على محاسبة المخالفين للقوانين والضوابط

2023/01/16 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري، اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة الى مديرية شؤون الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.حيث اطلع وزير الداخلية على الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه المديرية، واستمع الى شرح موجز عن طبيعة تقديم … Readmore

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