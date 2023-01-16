2023/01/16 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OV16nMNh2_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بالروح بالدم نفديك يا عراق".. هتافات الجماهير في ملعب البصرة الدولي الان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "بالروح بالدم نفديك يا عراق".. هتافات الجماهير في ملعب البصرة الدولي الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).