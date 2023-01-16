قفزة في صادرات النفط الإيرانية رغم العقوبات.. بمساعدة هذه الدولة

2023/01/16 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سجلت صادرات النفط الإيرانية ارتفاعات جديدة في الشهرين الأخيرين من عام 2022 وتبدأ بداية قوية حتى عام 2023 على الرغم من العقوبات الأمريكية.



وذلك وفقا للشركات التي تتعقب التدفقات.

وكانت صادرات النفط الإيرانية محدودة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 من اتفاق نووي أبرم عام 2015 وأعاد فرض عقوبات تهدف إلى كبح صادرات النفط والعائدات المرتبطة بها للحكومة الإيرانية.

وارتفعت الصادرات خلال ولاية خليفته الرئيس جو بايدن، الذي سعى لإحياء الاتفاق النووي، وسجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2019 وفقًا لبعض التقديرات.



ويأتي ذلك على الرغم من الرياح المعاكسة مثل توقف تلك المحادثات والمنافسة مع الخام الروسي المخفض.

الصادرات ما زالت قوية

وقال مستشار الطاقة إس في بي إنترناشونال إن متوسط صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر بلغ 1.137 مليون برميل يوميا، بزيادة 42 ألف برميل يوميا عن نوفمبر، وأعلى رقم في 2022 أعلن عنه إس في بي بناء على تقديرات قدمت في وقت سابق.

وقالت سارة فاخشوري من إس في بي إنه: "بالمقارنة مع إدارة ترامب، لم يكن هناك أي حملة أو إجراءات جادة ضد صادرات النفط الإيرانية".



"صادرات يناير كانت قوية حتى الآن مثل الأشهر السابقة".

"إن انخفاض الطلب الصيني وإمدادات روسيا للصين يشكلان تحديًا كبيرًا لهم.



ولا يزال معظم نفطها يذهب إلى الشرق الأقصى، وفي النهاية الصين."

عقوبات إضافية

وقال أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لدى البيت الأبيض، إن تطبيق الإدارة للعقوبات قوي، و"شخصيات الاقتصاد الكلي الإيرانية تؤكد ذلك بوضوح".

وقال واتسون إنه "لم ولن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد المتهربين من العقوبات، إلى جانب العقوبات ضد تجارة الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".



وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أواخر العام الماضي على عصابة لتهريب النفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت شركة بترو لوجيستيكس الاستشارية، التي تتابع إمدادات النفط، إنها تشهد أيضًا اتجاهًا تصاعديًا في صادرات الخام الإيراني التي وصلت، في رأيها، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2019.

في حين قدرت شركة كبلير، وهي شركة استخبارات بيانات، صادرات النفط الإيراني عند 1.23 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022 وتقريباً على قدم المساواة مع معدل أبريل 2019 البالغ 1.27 مليون برميل يوميًا، على الرغم من انخفاضها إلى ما يقل قليلاً عن مليون برميل يوميًا في ديسمبر.

أكبر زبون

وتعتبر الصين هي أكبر زبون لإيران.



ولتجنب العقوبات، أعيد تصنيف معظم صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصين على أنها خام من دول أخرى، وفقًا لمحللين من بينهم اف جي إي.



وقالت إيران في السابق إن الوثائق مزورة لإخفاء منشأ الشحنات الإيرانية.

كذلك، وسعت إيران العام الماضي دورها في فنزويلا، أيضًا في ظل العقوبات الأمريكية، وأرسلت إمدادات النفط الخفيف للتكرير والمخففات لإنتاج الدرجات الخام القابلة للتصدير.

المزيد في الصين

لا يوجد رقم محدد لصادرات النفط الإيراني وغالبا ما تقع التقديرات في نطاق واسع.



وتستخدم شركات تتبع الناقلات طرقًا مختلفة لتتبع التدفقات، بما في ذلك بيانات الأقمار الصناعية وبيانات تحميل المنفذ والذكاء البشري.



ولا تنشر إيران بشكل عام أي أرقام.

ووفقًا لمحلل آخر، فورتيكسا، سجلت واردات الصين من النفط الإيراني في ديسمبر رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، بزيادة 130٪ عن العام السابق.

وقالت الشركة إنه: "وجدت معظم هذه الشحنات في شاندونغ، حيث تحولت شركات التكرير المستقلة إلى درجات مخفضة منذ النصف الثاني من عام 2022 وسط تباطؤ الطلب المحلي وهوامش التكرير المنخفضة".

وقالت إدارة الصحافة بوزارة الخارجية الصينية، ردا على طلب للتعليق: "إن التعاون المشروع والمعقول بين الصين وإيران في إطار القانون الدولي يستحق الاحترام والحماية".

وقالت شركة فورتكسا إن إمدادات الأورال الروسية، الدرجة المنافسة الرئيسية للنفط الإيراني، تراجعت في ديسمبر - عندما أدى تحديد سقف أسعار صادرات الخام الروسية وحظر الاتحاد الأوروبي إلى خلق حالة من عدم اليقين للمشترين.

الاتفاق النووي

وسيسمح الاتفاق النووي الذي تم إحياؤه لإيران بزيادة المبيعات للمشترين السابقين مثل كوريا الجنوبية وأوروبا.

ومع ذلك، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود منذ سبتمبر، وقال مبعوث واشنطن الخاص لإيران في نوفمبر إن حملة طهران القمعية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة وبيع طائرات مسيرة لروسيا حولت تركيز واشنطن بعيدًا عن الاتفاق.

وبعد إخراج ترامب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، تراجعت صادرات إيران من النفط الخام إلى ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميًا في بعض الأحيان في عام 2020 من أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا في عام 2018، وفقًا لتتبع الناقلات.

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