بطاقة 3 ملايين حاوية النقل: ميناء الفاو سيكتمل في 2025

2023/01/16 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، نسب الإنجاز المتحققة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أكدت عزمها إدخال النقل السككي لأرصفة أم قصر الشمالي والجنوبي.

وقال مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اطلعت عليه /المعلومة/ إن" ميناء الفاو وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 40 % لأحد المشاريع والذي يعتبر الأهم وهو مشروع الأرصفة الخمسة "، مؤكداً "تفاوت نسب الإنجاز في المشاريع المتبقية ".

وأضاف أن" الفترات الزمنية لتنفيذ المشاريع الخمسة التي تم ابرامها نهاية 2020 وبدأ العمل فيها في آب 2021 تعتبر نسب انجازها متقدمة "، مؤكداً، أن "مشروع ميناء الفاو سوف ينجز بوقته القياسي المقرر بحدود منتصف عام 2025".

بخصوص الشركة المنفذة لميناء الفاو الكبير أكد الفرطوسي أن" شركة دايو الكورية الجنوبية هي الوحيدة الداخلة في تنفيذ المشروع ، ومراقبة من قبل شركة تكنتال الايطالية وكوادر الشركة العامة لموانئ العراق".

وأوضح مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي أن" مشروع ميناء الفاو ميناء ستراتيجي يعد من أهم المحطات العالمية للتجارة العابرة (الترانزيت )وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق ورؤية مشتركان مع المحطات الرئيسة عالمياً، لاسيما المحطات الموجودة في الصين وميناء بوسان والميناء السنغافوري وميناء جوادر وجبل علي وابو ظبي".

وفي السياق نفسه، بيَّن، أن" الأرصفة الخمسة التي يجري العمل على إنجازها تبلغ طاقتها مليوني حاوية تشغيلية و3 ملايين كطاقة قصوى ".

وبالحديث عن النقل السككي في الموانئ أشار الفرطوسي إلى وجود مشروع بإدخال كل النقل السككي إلى موانئ أم قصر الشمالي والجنوبي وأيضا والموانئ النفطية وهي ميناء خور الزبير المخصص لتصدير واستيراد المشتقات النفطية ، مؤكداً، إدخال السكة الحديد على أكثر من رصيف واستمرار ادخال هذه السكة إلى الأرصفة المتبقية من أجل تفعيل القطاع السككي من باب وتقليل التلوث والاندثار للطرق بصورة عامة فضلاً عن زيادة الايرادات كون النقل السككي أقلّ تكلفة من النقل البري ".

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