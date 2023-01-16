شقيق علي حاتم سليمان يضع فرضية

2023/01/16 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد تفاقم الازمة داخل البيت السني، شقيق علي حاتم سليمان يفتح النار على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ويؤكد" لو كان رئيس مجلس النواب شيعيًا او كرديًا لكان أكثر رحمة".

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