شاهد بالفيديو.. الجماهير العراقية تتوافد إلى جذع النخلة لمباراة قطر

2023/01/16 | 13:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vKrWqdsTS2k

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