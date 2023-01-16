ضبط عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة في بغداد

2023/01/16 | 13:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة.

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