3 نجوم سلاح منتخب العراق لعبور

2023/01/16 | 13:52 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي مرشح بارز لحصد اللقب (الاتحاد العراقي لكرة القدم/Getty)

قدم العديد من نجوم المنتخب العراقي نفسهم بقوة خلال بطولة "خليجي 25"، المقامة حاليا في البصرة، ليساهموا في تصدر كتيبة "أسود الرافدين" لترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط والعبور للدور التالي.

وخطف العديد من نجوم المنتخب العراقي الأضواء في دور المجموعات، لكنّ ثلاثة أسماء صنعت الفارق في كتيبة المدير الفني خيسوس كاساس، ربما ستكون سلاح الأخير، لكسب مواجهة قبل النهائي، ضد منتخب قطر.

ضرغام إسماعيل

قدم الظهير الأيسر الحالي درسا حقيقيا في الإصرار والحرص على العودة، خصوصا أن إسماعيل تعرض لإصابتين في الرباط الصليبي للركبة حين كان لاعبا في صفوف فريق ريزا سبور التركي، مما أثر على مستواه وجعله خارج حسابات المدربين الذين تناوبوا على قيادة المنتخب العراقي، قبل أن يضع كاساس ثقته بلاعب نادي الطلبة الحالي، الذي أثبت جدارته ونجح في كسب الرهان، ونال جائزة أفضل لاعب في لقاء افتتاح "خليجي 25" الذي جمع العراق بعُمان.

أمجد عطوان

يعد أحد أبرز لاعبي الوسط في الكرة العراقية خلال السنوات الأخيرة، لذا حرص المدرب كاساس على توجيه الدعوة إلى لاعب نادي الشمال القطري للانضمام إلى قائمة المنتخب قبل أيام من انطلاق البطولة، ليثبت اللاعب دوره الكبير، خصوصا في لقاء اليمن الأخير، الذي سجل به هدفا، وساهم في هدفين آخرين، رغم مشاركته بديلاً في الشوط الثاني.

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حسين علي

بات لاعب نادي الصفاقسي التونسي، أحد أبرز النجوم، ليس على مستوى المنتخب العراقي فحسب، بل في البطولة ككل لحد الآن، لدوره الكبير في الوصول إلى مرمى المنافس وصناعة الهجمات، ودعم الخط الأمامي بالعديد من الكرات، قبل أن ينجح في وضع بصمته التهديفية في لقاء اليمن الأخير، وهو الذي حصد به جائزة أفضل لاعب في المواجهة.



في الوقت الذي لا يمكن أن نتغافل عن العديد من لاعبي منتخب العراق وتألقهم في "خليجي 25"، وعلى رأسهم إبراهيم بايش وأيمن حسين ومصطفى ناظم.

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