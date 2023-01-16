2023/01/16 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في استمرار لما بات يعرف بـ"جرائم الشرف" بمصر والعالم العربي، تجري النيابة العامة في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، تحقيقات موسعة بشأن إقدام شابين على قتل أختيهما خنقا بعد احتجاز وتعذيب لمدة أسبوع بسبب "سوء سلوكهما"، وفقا لما ذكر موقع "صدى البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خنق وضرب وتعذيب حتى الموت.. "جريمة شرف" جديدة في مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خنق وضرب وتعذيب حتى الموت.. "جريمة شرف" جديدة في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).