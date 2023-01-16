2023/01/16 | 14:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 16 كانون الثاني 2023 اتحاد الكرة العراقي يعلن امتلاء ملعب البصرة بالكامل قبل...

ظهرت المقالة خليجي البصرة: اتحاد الكرة يعلن امتلاء ملعب البصرة قبل 3 ساعات من المباراة أولاً على المسلة.

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