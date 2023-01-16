داخلية كردستان تحصي عدد سكان الإقليم والمقيمين الأجانب

2023/01/16 | 14:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة كشفت مديرية الجنسية العامة التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كردستان، الاثنين، أن عدد السكان تجاوز الستة ملايين نسمة خلال العام الحالي.وقال المتحدث باسم المديرية الرائد کیفی عمر، خلال مؤتمر صحفي تابعته “ايزيدي 24″، إن “عدد سكان الإقلیم بلغ خلال العام الماضي ستة ملايين و103 آلاف و274 شخصاً، موزعين بواقع مليونين …

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