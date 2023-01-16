2023/01/16 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة ميسان ، اليوم الاثنين ، القبض على ثلاثة أشخاص احدهم متهم بجريمة القتل العمد في قضاء المجر الكبير ، جنوب المحافظة .وقالت القيادة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال قاتل المحامي ‘علي الباوي’ المركز الخبري الوطني.

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