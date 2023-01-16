إحباط تهريب مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ حدودي مع ايران

2023/01/16 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الاثنين، ضبط وإحباط محاولة تهريب مواد

مخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ

زرباطية الحدودي مع ايران.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بتوجيه من رئيس هي

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