2023/01/16 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، خلال

استقباله، الأمين العام لمجلس حكماء

المسلمين محمد عبد السلام، أن

العراقيين تمكنوا عبر الوحدة والتآزر

من التغلب على هجمة داعش.

وذكر المكتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراقيون تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراقيون تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).