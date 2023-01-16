اتحاد الكرة يعلن امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير

2023/01/16 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اليوم الاثنين، امتلاء ملعب البصرة

الدولي بالجماهير.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "على جمهورنا المتواجد حول

ملعب البصرة الدولي، أن يعود الى مواقع

الشا

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