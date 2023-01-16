السوداني: العراقيون تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على هجمة داعش

2023/01/16 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان العراقيين تمكنوا عبر الوحدة والتآزر من التغلب على هجمة داعش.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “السوداني، إستقبل، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء استعراض أهم التحديات التي […]

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