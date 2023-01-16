مقتل 6 أشخاص على الأقل بحادث حافلة تقل مشجعين لكأس الخليج جنوب العراق

2023/01/16 | 14:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 6 أشخاص حتفهم، اليوم الاثنين، نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة جنوب العراق، حيث كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم.

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