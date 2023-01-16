التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري

2023/01/16 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم)، التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري، التي تقام عصر اليوم الاثنين، في ملعب البصرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 بمحافظة البصرة

ويواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم نظيره القطري، في الساعة 4.15 عصر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).فيما يواجه منتخب البحرين نظيره العماني، في الساعة 8.15 مساء في ملعب الميناء الاولمبي.

تحرير: أ.ق

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