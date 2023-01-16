تمديد موعد اغلاق استمارة التقديم الخاصة بالاوائل وحملة الشهادات العليا

2023/01/16 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، تمديد موعد اغلاق استمارة التقديم الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا.

وذكر بيان للمجلس تلقته (اليوم اليوم) أنه "لفسح المجال لعدد أكبر من المتقدمين، سيتم تمديد موعد اغلاق استمارة التقديم الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا الى الساعة الثانية عشر من مساء اليوم".

وكان مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد اعلن في وقت سابق اطلاق استمارة التعيين للأوائل وحملة الشهادات، داعيا المشمولين تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني الذي تم إعلانه في الموقع الرسمي للمجلس ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16 كانون الثاني 2023.

تحرير: أ.غ

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