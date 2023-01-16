بالوثيقة.. الحلبوسي يمنع موظفي البرلمان من لقاء شخصيات دبلوماسية وامنية اجنبية

2023/01/16 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعماما يمنع فيه موظفي المجلس من لقاء شخصيات سياسية او امنية اجنبية.

وذكرت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس النواب وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم الاثنين، الى أنه "نظرا لقيام عدد من المستشارين والموظفين العاملين في البرلمان بلقاء شخصيات دبلوماسية وامنية اجنبية والتحدث بأمور سياسية أخرى ذات ابعاد مختلفة مما يحدث ارباكا وسوء فهم للموقف الرسمي الحكومي وجه رئيس مجلس النواب بتبليغ جميع كوادر المجلس بعدم تكرار ذلك مستقبلا".





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