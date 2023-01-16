قطعة زبدة تكشف سر جثة محللة منذ 20 عام

2023/01/16 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدوا خلال تفتيش المنزل قطعة زبدة في الثلاجة يعود تاريخها إلى عام 2001.

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