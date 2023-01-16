2023/01/16 | 14:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ra84rr4UyG4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الوطني .. تصعيد بلا مبررات وقيادة تفتعل ازمات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الوطني .. تصعيد بلا مبررات وقيادة تفتعل ازمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).